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Гранкин Трифон Акимов

Место рождения

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гранкин Аким Ананьев

Мать: не указана

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1815

Сын: Гранкин Устин Трифонов

Мать ребёнка: Гранкина Матрена

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна Трифонова

Мать ребёнка: Гранкина Матрена

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устиинья Трифонова

Мать ребёнка: Гранкина Матрена

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Трифонова

Мать ребёнка: Гранкина Матрена

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гранкин Никифор Трифонов

Мать ребёнка: Гранкина Матрена

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Матрена

Смерть
Неизвестно
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