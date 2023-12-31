Гранкин Трифон Акимов
Место рожденияд. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Гранкин Аким Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гранкина Матрена
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна Трифонова
Мать ребёнка: Гранкина Матрена
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устиинья Трифонова
Мать ребёнка: Гранкина Матрена
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Трифонова
Мать ребёнка: Гранкина Матрена
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Гранкина Матрена
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Матрена
Смерть
Неизвестно