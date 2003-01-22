Беляев Владимир Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Владимир Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2003

Отец: Беляев Антон

Мать: Беляева Наталья Владимировна