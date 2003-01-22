Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Беляев Владимир Антонович
Беляев Владимир Антонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.2003
Пол
Мужской
Отец
Беляев Антон
Мать
Беляева Наталья Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2003
Отец:
Беляев Антон
Мать:
Беляева Наталья Владимировна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь