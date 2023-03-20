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Давыдова Меланья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Давыдов Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
21.03.1898

Сын: Давыдов Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Давыдов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Давыдов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Давыдов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно