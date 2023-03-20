Давыдова Меланья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Давыдов Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1898
Сын: Давыдов Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
18.11.1900
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1915
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно