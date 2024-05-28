Завьялова Ульяна Архиповна
Место рожденияСело Елбань Маслянинского района Новосибирской области
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти30.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Елбань Маслянинского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1932
Дочь: Борисова (Завьялова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
07.12.1937
Дочь: (Завьялова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич
Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
08.11.1939
Сын: Завьялов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич
Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
09.04.1947
Сын: Завьялов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич
Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Смерть
30.03.1979
Город Полысаево Кемеровской области