Завьялова Ульяна Архиповна 14.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялова Ульяна Архиповна

Завьялова Ульяна Архиповна

avatar

Место рождения

Село Елбань Маслянинского района Новосибирской области

Дата рождения

14.04.1914

Дата смерти

30.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Елбань Маслянинского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
23.12.1932

Дочь: Борисова (Завьялова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
07.12.1937

Дочь: (Завьялова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич

Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
08.11.1939

Сын: Завьялов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич

Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
09.04.1947

Сын: Завьялов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Андреевич

Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Смерть
30.03.1979
Город Полысаево Кемеровской области

Мы используем куки для улучшения работы сайта.