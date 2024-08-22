Кощеева (Хорева) Ирина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Хорева) Ирина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

взята Горевской волости.Хлыновского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кощеев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Кощеев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кощеев Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Кощеев Трофим Егорович

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