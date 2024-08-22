Кощеева (Хорева) Ирина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
взята Горевской волости.Хлыновского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Кощеев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кощеев Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Кощеев Трофим Егорович