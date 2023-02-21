Алексеенко Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак И.М. Алексеенко 18л(1885) и невеста казачка Е.П. Рыдзелева 17л(1886). Оба первым браком. Поручители по жениху: казак Алексей Карташов и урядник Иван Касицын, по невесте: Полтавской губ. ка... Показать все
Смерть
Неизвестно