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Алексеенко Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Рыдзелева Евдокия Петровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак И.М. Алексеенко 18л(1885) и невеста казачка Е.П. Рыдзелева 17л(1886). Оба первым браком. Поручители по жениху: казак Алексей Карташов и урядник Иван Касицын, по невесте: Полтавской губ. ка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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