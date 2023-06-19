Саитгалин Исмагиль Валиша улы
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саитгалин Фаниль Исмагиль улы
Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саитгалин Рим Исмагиль улы
Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Фанзиля Исмагиль кызы
Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Рима Исмагиль кызы
Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Халиля Исмагиль кызы
Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитгалина Хупямал
Смерть
Неизвестно
Старые Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан