Саитгалин Исмагиль Валиша улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгалин Фаниль Исмагиль улы

Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгалин Рим Исмагиль улы

Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Фанзиля Исмагиль кызы

Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Рима Исмагиль кызы

Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Халиля Исмагиль кызы

Мать ребёнка: Саитгалина Хупямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитгалина Хупямал

Смерть
Неизвестно
Старые Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан