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Сергеева Пелагея Васильевна

Место рождения

Ядрово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Василий Иванович

Мать: Ксения Тимофеевна

Ядрово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Волоколамский Уезд, Муриковская волость, деревня Ядрова
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Сергеев Иван Иванович

Никольское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1877

Сын: Сергеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович

Никольское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
29.10.1886

Дочь: Печальникова (Сергеева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович

Новоникольское, Шаховская, Московская область
Кульпинской волости, села Никольского с. Ново-Никольское, ц. Троицкая Фонд 203 Опись 780 Ед.хр. 464 стр 314
Смерть
Неизвестно

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