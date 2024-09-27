Сергеева Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Василий Иванович
Мать: Ксения Тимофеевна
Волоколамский Уезд, Муриковская волость, деревня Ядрова
Бракосочетание
30.01.1876
Рождение ребёнка
22.02.1877
Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1886
Дочь: Печальникова (Сергеева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович
Новоникольское, Шаховская, Московская область
Кульпинской волости, села Никольского с. Ново-Никольское, ц. Троицкая Фонд 203 Опись 780 Ед.хр. 464 стр 314
Смерть
Неизвестно