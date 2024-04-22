Рябченко Осип Профьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябченко Осип Профьевич

Рябченко Осип Профьевич

Место рождения

Рябченки, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Рябченко Прокофий Васильевич

Мать: Рябченко Софья Станиславовна

Рябченки, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рябченко Михаил Осипович

Мать ребёнка: Рябченко Варвара Станиславовна

Витебская губерния, Лепельского уезда, Бобыничская волость, деревня Рябчёнки
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рябченко Павел Осипович

Мать ребёнка: Рябченко Варвара Станиславовна

Витебская губерния, Лепельского уезда, Бобыничская волость, деревня Рябчёнки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябченко Варвара Станиславовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close