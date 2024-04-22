Рябченко Осип Профьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Рябченко Варвара Станиславовна
Витебская губерния, Лепельского уезда, Бобыничская волость, деревня Рябчёнки
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Рябченко Варвара Станиславовна
Витебская губерния, Лепельского уезда, Бобыничская волость, деревня Рябчёнки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно