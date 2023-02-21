Ильиных Иван Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Афимья
Место жительства
01.11.1815 ст.