Ильиных Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Иван Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1805 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Ильиных Сергий Иванович

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Афимья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Ильиных Логин Иванович

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Ильиных Федор Иванович

Мать ребёнка: Афимья

Место жительства
01.11.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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