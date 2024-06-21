Ефросинья Андреянова 28.09.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ефросинья Андреянова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 28.09.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Александра Афанасьева1797 ст. г.р.
Отец
Андреян Леонтьев1792 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1830 ст.

Отец: Андреян Леонтьев

Мать: Александра Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
01.10.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемница тогож сельца крест. жена Василиса Леонтьева

Смерть
Неизвестно

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