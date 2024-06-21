Ефросинья Андреянова
женский, родилась 28.09.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьАлександра Афанасьева1797 ст. г.р.
ОтецАндреян Леонтьев1792 ст. г.р.
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Рождение
28.09.1830 ст.
Отец: Андреян Леонтьев
Мать: Александра Афанасьева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
01.10.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно