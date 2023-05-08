Крупнова (Корнева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Корнева) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1875

Муж: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Крупнов Мефодий Николаевич

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Крупнов Елисей Николаевич

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.05.1880

Дочь: Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Крупнов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Крупнов Ананий Николаевич

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Крупнов Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Крупнов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно