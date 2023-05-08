Крупнова (Корнева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1875
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Крупнов Мефодий Николаевич
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Крупнов Елисей Николаевич
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
30.05.1880
Дочь: Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1881
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Крупнов Ананий Николаевич
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1889
Сын: Крупнов Антоний Николаевич
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1889
Сын: Крупнов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Крупнов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно