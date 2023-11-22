Турмас Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1897
Дочь: Лосик Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Турмас Яков Сергеевич
Могилев (?), Беларусь
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Турмас Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Турмас Яков Сергеевич
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
12.07.1914
Отец ребёнка: Турмас Яков Сергеевич
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турмас Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно