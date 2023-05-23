Смак (Даценко) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1935
Отец: Даценко Александр
Мать: не указана
родилась на Украине точно где не знаю а так жила Полтавская область Семёновский район п/о кривая руда.
Рождение ребёнка
15.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смак Владимир Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смак Владимир Гордеевич
Полтавская область Семеновский район п/о Кривая Руда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно