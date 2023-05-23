Смак (Даценко) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смак (Даценко) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1935

Отец: Даценко Александр

Мать: не указана

родилась на Украине точно где не знаю а так жила Полтавская область Семёновский район п/о кривая руда.
Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смак Владимир Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смак Владимир Гордеевич

Полтавская область Семеновский район п/о Кривая Руда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смак Владимир Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смак Владимир Гордеевич

Смерть
Неизвестно