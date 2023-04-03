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Перцева (Ленина) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ленин Александр Егорович

Мать: Ленина Екатерина Николаевна