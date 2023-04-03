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Перцева (Ленина) Людмила Александровна
Перцева (Ленина) Людмила Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1867
Пол
Женский
Отец
Ленин Александр Егорович
1832 г.р.
Мать
Ленина (Денякина) Екатерина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Ленин Александр Егорович
Мать:
Ленина Екатерина Николаевна
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