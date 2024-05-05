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Гончарова Нина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

06.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Гончаров Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорычев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1937

Дочь: Малкина (Егорычева) Галина Петровна

Отец ребёнка: Егорычев Петр Васильевич

Бракосочетание
1938

Муж: Хохлов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.07.1939

Дочь: Хохлова Лариса Федоровна

Отец ребёнка: Хохлов Фёдор Алексеевич

Смерть
06.06.1989

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