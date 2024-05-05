Гончарова Нина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1912
Дата смерти06.06.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912
Отец: Гончаров Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1937
Дочь: Малкина (Егорычева) Галина Петровна
Отец ребёнка: Егорычев Петр Васильевич
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
18.07.1939
Дочь: Хохлова Лариса Федоровна
Отец ребёнка: Хохлов Фёдор Алексеевич
Смерть
06.06.1989