Тумаев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1923
Дата смерти27.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923
Отец: Тумаев Сергей Тимофеевич
Мать: Тумаева Мария Романовна
Рождение ребёнка
25.09.1953
Мать ребёнка: Тумаева Лариса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тумаева Лариса Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Торгово-экономическая деятельность
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1978