Тумаев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумаев Иван Сергеевич

Тумаев Иван Сергеевич

Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

11.11.1923

Дата смерти

27.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923

Отец: Тумаев Сергей Тимофеевич

Мать: Тумаева Мария Романовна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.09.1953

Сын: Тумаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Тумаева Лариса Петровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумаева Лариса Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Торгово-экономическая деятельность
Место жительства
Неизвестно
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
27.11.1978