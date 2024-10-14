Калинина Агрипина Ивановна
женский, родилась 1728
умерла Неизвестно
Супруги
Калинин Иван ИвановичОколо 1728 г.р.
Дети
Калинин Иван Иванович1753 г.р.
Калинин Филип Иванович1754 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно