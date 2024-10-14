Калинина Агрипина Ивановна 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина Агрипина Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1728

умерла Неизвестно

Супруги
Калинин Иван ИвановичОколо 1728 г.р.
Дети
Калинин Иван Иванович1753 г.р.
Калинин Филип Иванович1754 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Калинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Калинин Филип Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Калинин Еким Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Калинин Петр Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.