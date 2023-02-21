Амирханов Батырхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирханов Батырхан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амирханов Мурад Батырханович

Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурутдин

Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапутдин

Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайналбекова Равзат Батырхановна

Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ака

Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирханова Инжили Абсалютдиновна

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