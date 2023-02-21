Амирханов Батырхан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амирханов Мурад Батырханович
Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурутдин
Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапутдин
Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайналбекова Равзат Батырхановна
Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ака
Мать ребёнка: Амирханова Инжили Абсалютдиновна
Бракосочетание
Неизвестно