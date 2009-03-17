Сторожева (Алфимова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожева (Алфимова) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

17.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: Алфимов Тимофей Иванович

Мать: Алфимова (Москвина) Елена Петровна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.06.1955

Дочь: Воротникова (Сторожева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Сторожев Михаил Андреевич

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.03.2009
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

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