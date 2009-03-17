Сторожева (Алфимова) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1927
Дата смерти17.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Рождение ребёнка
05.06.1955
Дочь: Воротникова (Сторожева) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Сторожев Михаил Андреевич
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.03.2009
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область