Гафиуллина (Дзигасова) Зарина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиуллина (Дзигасова) Зарина Николаевна

Место рождения

Алания

Дата рождения

25.01.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960

Отец: не указан

Мать: Жика

Алания
Бракосочетание
06.10.1990

Муж: Гафиуллин Дамир Максутович

р.п. Сурское Ульяновской области
Рождение ребёнка
13.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гафиуллин Дамир Максутович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1998

Сын: Гафиуллин Азат Дамирович

Отец ребёнка: Гафиуллин Дамир Максутович

Зеленодольск, Татарстан