Гафиуллина (Дзигасова) Зарина Николаевна
Место рожденияАлания
Дата рождения25.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960
Отец: не указан
Мать: Жика
Алания
Бракосочетание
06.10.1990
р.п. Сурское Ульяновской области
Рождение ребёнка
13.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гафиуллин Дамир Максутович
Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1998
Отец ребёнка: Гафиуллин Дамир Максутович
Зеленодольск, Татарстан