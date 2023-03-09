Корчуганова (Елонова) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчуганова (Елонова) Акулина Михайловна

Корчуганова (Елонова) Акулина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1894

Дата смерти

06.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1894

Отец: Елонов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1929

Дочь: Корчуганова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Корчуганов Леонтий

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
06.10.1987
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close