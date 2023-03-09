Корчуганова (Елонова) Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1894
Дата смерти06.10.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1894
Отец: Елонов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1929
Дочь: Корчуганова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Корчуганов Леонтий
Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
06.10.1987
Юрга, Юргинский, Кемеровская область