Врублевская (Цуцкевич) Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевская (Цуцкевич) Мария Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Врублевский Антон Яковлевич

Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.

Сын: Врублевский Петр Антонович

Отец ребёнка: Врублевский Антон Яковлевич

Смерть
1973

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