Врублевская (Цуцкевич) Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1908
Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.
Сын: Врублевский Петр Антонович
Отец ребёнка: Врублевский Антон Яковлевич
Смерть
1973