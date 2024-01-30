Tunnel (Tunnel) Anette
Место рожденияNabala
Дата рождения14.01.1906
Дата смерти14.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906
Отец: Tunnel Jaan
Мать: Tunnel (Villo) Tiiu
Рождение ребёнка
26.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.03.1950
Похороны
20.03.1950