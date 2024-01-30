Tunnel (Tunnel) Anette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tunnel (Tunnel) Anette

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Место рождения

Nabala

Дата рождения

14.01.1906

Дата смерти

14.03.1950

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906

Отец: Tunnel Jaan

Мать: Tunnel (Villo) Tiiu

Рождение ребёнка
26.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.03.1950
Похороны
20.03.1950

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