Борисов Дмирий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Борисов Афанасий Борисович
Мать: Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеевна?
Смерть
Неизвестно