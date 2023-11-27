Борисов Дмирий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Дмирий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Борисов Афанасий Борисович

Мать: Пелагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Борисов Захар Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна?

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеевна?

Смерть
Неизвестно
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