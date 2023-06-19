Усынин Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усынин Иван Якинфов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Федот Федоров
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Егор Федоров
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акилина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно