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Усынин Федор Иванов

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усынин Иван Якинфов

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Федот Федоров

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Егор Федоров

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Василiй Федоров

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Артемiй Федоров

Мать ребёнка: Акилина Михайлова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно