Смолякова Валентина Михайловна 17.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смолякова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Смоляков Александр Викторович

Отец ребёнка: Смоляков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Смоляков Владимир Викторович

Отец ребёнка: Смоляков Виктор Александрович

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