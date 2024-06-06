Смолякова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Смоляков Александр Викторович
Отец ребёнка: Смоляков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Смоляков Владимир Викторович
Отец ребёнка: Смоляков Виктор Александрович