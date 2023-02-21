Мария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Степан Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Егор Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800 ст.

Сын: Емельян Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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