Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Степан Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Афанасьев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Егор Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Афанасьев
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800 ст.
Сын: Емельян Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Афанасьев
Смерть
Неизвестно