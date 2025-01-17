Лумбина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1846
Отец: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Место жительства
1858
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Жила в доме Лумбина Мины Петрова
Смерть
Неизвестно