Лумбина Татьяна Иванова Между 1843 и 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Между 1822 и 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1846

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лумбина Матрона (Матрена) Илларионова (Ларионова)

Скрыто настройками приватности
Место жительства
1858
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Жила в доме Лумбина Мины Петрова
Смерть
Неизвестно

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