Тананин Степан (Стенка) Савин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Тананин Савка Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Тананин Александр (Александрик) Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Тананин Тихон (Тихонко) Степанов
Мать ребёнка: не указана
поч. Лапугинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646