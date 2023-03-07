Тананин Степан (Стенка) Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Степан (Стенка) Савин

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Место рождения

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Тананин Савка Фомин

Мать: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Тананин Александр (Александрик) Степанов

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Тананин Алексей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Тананин Тихон (Тихонко) Степанов

Мать ребёнка: не указана

поч. Лапугинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646
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