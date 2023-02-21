Глазков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1939
Сын: Глазков Геннадий
Мать ребёнка: Глазкова Анна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1941
Сын: Глазков Владимир
Мать ребёнка: Глазкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазкова Анна