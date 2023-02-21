Глазков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1939

Сын: Глазков Геннадий

Мать ребёнка: Глазкова Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1941

Сын: Глазков Владимир

Мать ребёнка: Глазкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Анна

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