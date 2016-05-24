Веряскина Маргарита Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веряскина Маргарита Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.2016

Отец: Веряскин Роман Викторович

Мать: Веряскина Екатерина Романовна

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