Каштанова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980
Рождение ребёнка
20.10.2000
Дочь: Девяткина Лариса Романовна
Отец ребёнка: Девяткин Роман Сергеевич
Рождение ребёнка
29.10.2012
Сын: Девяткин Георгий Романович
Отец ребёнка: Девяткин Роман Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девяткин Роман Сергеевич