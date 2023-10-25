Каштанова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаштанова Ирина Анатольевна

Каштанова Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980

Отец: Каштанов Анатолий Иванович

Мать: Каштанова Анна Павловна

Рождение ребёнка
20.10.2000

Дочь: Девяткина Лариса Романовна

Отец ребёнка: Девяткин Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
29.10.2012

Сын: Девяткин Георгий Романович

Отец ребёнка: Девяткин Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девяткин Роман Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close