Шульга Яков Лаврентьевич
Место рожденияКубань, Россия
Дата рождения1888
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шульга Лаврентий
Мать: не указана
Кубань, Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Черненченко Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Шуть, Шульга Ульяна
Кубань, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шуть, Шульга Ульяна
Смерть
1914