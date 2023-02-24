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Шульга Яков Лаврентьевич

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Место рождения

Кубань, Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шульга Лаврентий

Мать: не указана

Кубань, Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Черненченко Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Шуть, Шульга Ульяна

Кубань, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуть, Шульга Ульяна

Смерть
1914
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