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Рапаков Василий Дмитриевич

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Место рождения

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Мать: Рапакова Августа Дмитриевна

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рапакова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Рапакова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.04.1958

Дочь: Анишина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Рапакова Нина Дмитриевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рапакова Нина Дмитриевна

Смерть
1981
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