Рапаков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рапакова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Рапакова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.04.1958
Дочь: Анишина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Рапакова Нина Дмитриевна
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рапакова Нина Дмитриевна
Смерть
1981