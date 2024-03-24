Гудков Евгений Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Алексей
Мать ребёнка: Гудкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Гудкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
строитель