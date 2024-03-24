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Гудков Евгений Дмитриевич

Место рождения

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

19.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952

Отец: Кутков Дмитрий Александрович

Мать: Куткова Елизавета Николаевна

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Алексей

Мать ребёнка: Гудкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Гудкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
строитель
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