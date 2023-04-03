Самсонова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Тверская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.
Сын: Самсонов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Погиб в лагере для военнопленных в Финляндии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Самсонов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Михаил
Смерть
Неизвестно