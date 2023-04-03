Самсонова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Анастасия

Самсонова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1897 ст.

Сын: Самсонов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Тверская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.

Сын: Самсонов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб в лагере для военнопленных в Финляндии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Самсонов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Михаил

Смерть
Неизвестно