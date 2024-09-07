Журавлева Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева Таисия

Журавлева Таисия

Место рождения

с. Батой (Вознесенка)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Журавлев Петр Александрович

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Журавлев Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефтеева (Журавлева) Соломея Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Журавлев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бачурина (Журавлева) Арина Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бугаева (Журавлева) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сушинова (Журавлева) Параскева Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Никитина (Журавлева) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.