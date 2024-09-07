Журавлева Таисия
Место рожденияс. Батой (Вознесенка)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Журавлев Петр Александрович
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Сын: Журавлев Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Дочь: Ефтеева (Журавлева) Соломея Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Сын: Журавлев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Дочь: Бачурина (Журавлева) Арина Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Дочь: Бугаева (Журавлева) Василиса Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Дочь: Сушинова (Журавлева) Параскева Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич
Дочь: Никитина (Журавлева) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Сергеевич