Матрена Федорова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Салманов Илья Косьмин
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Салманов Илья Косьмин
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.
Дочь: Улитина Параскева Ильина
Отец ребёнка: Салманов Илья Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно