Матрена Федорова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Федорова Марфа

Матрена Федорова Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1875 ст.

Сын: Салманов Дмитрий Ильин

Отец ребёнка: Салманов Илья Косьмин

Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Салманов Илья Косьмин

Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.

Дочь: Улитина Параскева Ильина

Отец ребёнка: Салманов Илья Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Илья Косьмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close