Гетман (Дмитрук) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетман (Дмитрук) Оксана Николаевна

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

01.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Енакиево
Рождение ребёнка
03.05.2002

Сын: Гетман Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Гетман Евгений Евгеньевич

Енакиево
Рождение ребёнка
21.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гетман Евгений Евгеньевич

Енакиево
Место жительства
Неизвестно
Енакиево