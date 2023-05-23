Гетман (Дмитрук) Оксана Николаевна
Место рожденияЕнакиево
Дата рождения01.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Енакиево
Рождение ребёнка
03.05.2002
Сын: Гетман Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Гетман Евгений Евгеньевич
Енакиево
Рождение ребёнка
21.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гетман Евгений Евгеньевич
Енакиево
Место жительства
Неизвестно
Енакиево