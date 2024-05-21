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Мантейфель Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
26.05.1892

Дочь: Мантейфель Александра Антоновна

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
18.10.1893

Сын: Мантейфель Константин Антонович

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Мантейфель Виктор Антонович

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
27.11.1896

Дочь: Димза (Мантейфель) Антонида Антоновна

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
23.02.1899

Дочь: Мантейфель Ироида Антоновна

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Мантейфель Сергей Антонович

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
17.11.1902

Дочь: Печникова (Мантейфель) Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
03.05.1905

Сын: Мантейфель Николай Антонович

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Мантейфель Елена Антоновна

Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович

Смерть
Неизвестно

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