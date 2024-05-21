Мантейфель Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1892
Дочь: Мантейфель Александра Антоновна
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
18.10.1893
Сын: Мантейфель Константин Антонович
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
09.02.1895
Сын: Мантейфель Виктор Антонович
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
27.11.1896
Дочь: Димза (Мантейфель) Антонида Антоновна
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
23.02.1899
Дочь: Мантейфель Ироида Антоновна
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
06.09.1900
Сын: Мантейфель Сергей Антонович
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
17.11.1902
Дочь: Печникова (Мантейфель) Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
03.05.1905
Сын: Мантейфель Николай Антонович
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Мантейфель Елена Антоновна
Отец ребёнка: Мантейфель Антон Карлович
Смерть
Неизвестно