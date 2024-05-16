Бармин Кузьма Алексеевич
Место рожденияНижняя Лема Богородского района Кировской области
Дата рождения31.10.1910
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910
Отец: Бармин Алексей Исакович
Мать: Бармина Ефросинья
Нижняя Лема Богородского района Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бармина Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бармина Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бармина Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1940
Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
23.07.1949
Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна
Смерть
Около 1957