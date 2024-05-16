Бармин Кузьма Алексеевич 31.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бармин Кузьма Алексеевич

Место рождения

Нижняя Лема Богородского района Кировской области

Дата рождения

31.10.1910

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910

Отец: Бармин Алексей Исакович

Мать: Бармина Ефросинья

Нижняя Лема Богородского района Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бармина Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бармина Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бармина Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
27.09.1940

Сын: Бармин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
23.07.1949

Сын: Бармин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Бармина Пелагея Семеновна

Смерть
Около 1957

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