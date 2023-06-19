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Ханьжин Александр Михайлович

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Место рождения

Калиновка

Дата рождения

1922

Дата смерти

04.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Ханьжин Михаил Михайлович

Мать: Жикина Вера Петровна

Рождение ребёнка
25.10.1948

Сын: Ханьжин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Рогалева Евгения Ефимовна

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.09.1951

Сын: Ханьжин Николай Александрович

Мать ребёнка: Рогалева Евгения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогалева Евгения Ефимовна

Смерть
04.01.1959