Ханьжин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти04.01.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Ханьжин Михаил Михайлович
Мать: Жикина Вера Петровна
Рождение ребёнка
25.10.1948
Сын: Ханьжин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Рогалева Евгения Ефимовна
Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.09.1951
Сын: Ханьжин Николай Александрович
Мать ребёнка: Рогалева Евгения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1959