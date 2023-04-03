Скороходова (Глебович) Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2001
Дочь: Валерия Игоревна
Отец ребёнка: Скороходов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
25.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
28.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Игорь Викторович