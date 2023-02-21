Стрельникова (Петухова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
27.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
18.08.1962
Сын: Стрельцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
10.05.1969
Сын: Стрельцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
21.07.?
Дочь: Медведева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно