Стрельникова (Петухова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельникова (Петухова) Мария Степановна

Стрельникова (Петухова) Мария Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Петухов Семен Трофимович

Мать: Петухова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
18.08.1962

Сын: Стрельцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
10.05.1969

Сын: Стрельцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
21.07.?

Дочь: Медведева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Стрельцов Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Василий Филиппович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close