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Филоненко Игорь Владимирович
Филоненко Игорь Владимирович
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Место рождения
Ейск
, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения
30.10.1966
Пол
Мужской
Отец
Филоненко Владимир Николаевич
1935 г.р.
Мать
Филоненко (Костенко) Светлана Анатольевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1966
Отец:
Филоненко Владимир Николаевич
Мать:
Филоненко Светлана Анатольевна
Ейск
, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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