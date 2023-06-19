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Филоненко Игорь Владимирович

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1966

Отец: Филоненко Владимир Николаевич

Мать: Филоненко Светлана Анатольевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край