Субботина (Западнова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968
Рождение ребёнка
27.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.07.1991
Дочь: Перевалова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович