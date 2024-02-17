Субботина (Западнова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Западнова) Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968

Отец: не указан

Мать: Западнова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.07.1991

Дочь: Перевалова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

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