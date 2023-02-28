Свойкина (Хабибова) Светлана Фуатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойкина (Хабибова) Светлана Фуатовна

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Место рождения

Кляшево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Кляшево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1975

Сын: Свойкин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Свойкин Александр Алексеевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1985

Дочь: Баязитова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Свойкин Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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