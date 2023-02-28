Свойкина (Хабибова) Светлана Фуатовна
Место рождения
Дата рождения?.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1975
Сын: Свойкин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Свойкин Александр Алексеевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1985
Дочь: Баязитова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Свойкин Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно