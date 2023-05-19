Савинов Евграф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Евграф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Савин (Дед Савин)

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Савинов Михайло

Мать ребёнка: Савинов Прасковья

Рождение ребёнка
1855

Сын: Савинов Андрей

Мать ребёнка: Савинов Прасковья

Рождение ребёнка
1858

Сын: Савинов Василий Евграфович

Мать ребёнка: Савинов Прасковья

Жуковская, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинов Прасковья

Смерть
Неизвестно