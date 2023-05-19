Савинов Евграф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Савин (Дед Савин)
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Савинов Михайло
Мать ребёнка: Савинов Прасковья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Савинов Андрей
Мать ребёнка: Савинов Прасковья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Савинов Василий Евграфович
Мать ребёнка: Савинов Прасковья
Жуковская, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савинов Прасковья
Смерть
Неизвестно