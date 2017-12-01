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Муромцев Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1958

Дата смерти

01.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2017

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