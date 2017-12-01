Муромцев Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1958
Дата смерти01.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2017